Останется в сердцах: как Шурик затмил все остальные роли Александра Демьяненко

Фото: Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

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Великий артист ушел из жизни в 1999 году.

Сегодня, 22 августа, годовщина смерти советского и российского актера театра и кино Александра Сергеевича Демьяненко. Он ушел из жизни в 1999 году от отека легких, вызванной ишемической болезнью сердца. Ему было 62 года.

Демьяненко впервые появился на экране в 1958 году в фильме «Ветер». Позже он играл разноплановые роли в кинокартинах «Сверстницы», «Мир входящему», а также «Порожний рейс» и «Государственный преступник».

В комедии Леонида Гайдая Александр Сергеевич попал в 60-е годы, обойдя 40 претендентов на главную роль. Сценарий будущих шедевров назывался «Несерьезные истории». Именно роль Шурика больше всего полюбилась зрителям, и через два года он вновь появился перед поклонниками в «Кавказской пленнице». А в 1973 году вышла комедия «Иван Васильевич меняет профессию».

Как в свое время отмечал сам актер, будучи жгучим брюнетом, ему пришлось перекрашиваться в блондина при помощи бланкита. Процедуру Демьяненко называл «жуткой». Зато актер отмечал, как они похожи со своим героем. Видимо, в том числе, поэтому Шурик остался в сердцах советских, а потом уже российских зрителей как любимый персонаж.

После триумфа в гайдаевских комедиях другие режиссеры перестали предлагать актеру интересные роли. Но после этого Демьяненко ушел на телевидение и стал играть в театре, а также озвучивал мультфильмы.

Александр Демьяненко похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Его именем названа улица в Кургане. Памятники, посвященные героям знаменитых комедий — Шурику и Лиде — стоят в Краснодаре, Рязани, а также рядом с Московским экономическим университетом в Москве.

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