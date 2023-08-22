Второй хлеб: опасно ли регулярное употребление картофеля

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Может ли этот овощ оказать пагубное влияние на здоровье?

Чрезмерное употребление картофеля несет в себе реальную угрозу развития сахарного диабета и увеличения веса. Об этом телеканалу «Москва 24» заявила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе. Если у глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля — 95, у пюре — 90, а у чипсов — 80. То есть картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар», — объяснила специалист.

Это означает, что если часто есть много картофеля, можно заработать сахарный диабет. Известно, что он относится к продуктам с высоким содержанием калорий и крахмала — на 100 граммов овоща приходится 77 калорий.

«Крахмал нарушает усвоение йода. Люди, которые живут в средней полосе, часто страдают от нехватки этого микроэлемента. Поэтому им желательно минимизировать употребление картофеля», — добавляет эксперт.

Также Мухина рассказала, почему у любителей картофеля может фиксироваться резкий набор веса. Дело в том, что после его употребления часть углеводов задержится про запас в виде гликогена.

Все остальное мы при этом должны переработать. Но если никакой физической нагрузки нет, это отложится в жир и может произойти «колоссальный набор веса», подытожила диетолог.

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