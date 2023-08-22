Для главаря группировки киллеров Гагиева запросили пожизненное заключение

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcherf

Читайте нас в: Дзен Новости

Прежде свои сроки получили другие фигуранты дела.

Криминального авторитета Аслана Гагиева (по прозвищу Джако), обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек, попросили приговорить к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС из-д зала Южного окружного военного суда.

Согласно данным следствия, члены банды Гагиева могут быть причастны к убийству от 40 до 60 человек. Среди их жертв — в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

Сам Гагиев с 2014 года находился в международном розыске, в Россию его экструдировали спустя четыре года из Австрии. С тех пор Джако находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного.