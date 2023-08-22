«Северный поток — 2» не тронут: в Германии определились с судьбой терминала СПГ
Германия организует новую ветку газопровода отдельно от «Северного потока — 2»
Фото: Zuma / ТАСС
С чем на самом деле может быть связано такое решение?
В правительстве Германии приняли окончательное решение по новому газовому терминалу. Изначальные планы по использованию инфраструктуры «Северного потока» отложены до лучших времен.
Из-за мелководья бухты Грайфсвальд технические мощности сооружения ограничены. Подразумевалось, что инженеры задействуют два судна-регазификатора, которые соединят с помощью участка «Северного потока», передает издание EADaily.
Теперь же стало известно, что вместо идеи с задействованием уже существующих мощностей из порта Любмин в Мукран организуют отдельный трубопровод. Пока что ведомственные органы получили разрешение на освоение суши и половины морской территории.
Общая протяженность нового трубопровода составит 50 километров. Закончить строительство планируют до конца 2023 года.
В случае, если идея не окупит себя в срок, компания-подрядчик рассматривает возможность адаптировать трубопровод под иные нужды. В перспективе, например, его можно будет переоборудовать для транспортировки водорода, сообщил управляющий директор Gascade Ульрих Бентербуш.
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