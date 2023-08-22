«У нас горе»: в Московском театре юного зрителя прощаются с Игорем Ясуловичем

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Народный артист России скончался 19 августа после долгой борьбы с онкологией.

В Москве началась официальная церемония прощания с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из Московского театра юного зрителя, в который спешат все близкие Игоря Николаевича.

«У нас горе. Ушел из жизни Игорь Николаевич Ясулович», — гласит надпись на экране у входа в театр.

В частности там собирается большое количество учеников артиста, которые навсегда запомнят его настоящим мастером своего дела. Ясулович сыграл более 200 ролей в кино, оставив после себя яркое творческое наследие.

Народный артист России скончался 19 августа после долгой борьбы с онкологией. Незадолго до смерти актер находился в больнице, откуда позже, после нескольких операций, его выписали с предварительно диагностированным воспалением почек. Вскоре артист снова попал в больницу, в которой и скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о наследстве покойного актера Игоря Ясуловича.