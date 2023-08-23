«Познакомились на прогулке»: Дана Борисова показала презент от загадочного кавалера

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что известно о новом ухажере звезды?

Телеведущая Дана Борисова опубликовала в личном блоге фото подарка от нового таинственного воздыхателя. На кадре запечатлен большой букет крупных красных роз.

«Букет от м. ч. Познакомились на утренней прогулке с собакой», — подписала снимок звезда.

В настоящее время знаменитость живет одна с дочерью от бизнесмена Максима Аксенова — Полиной. Как неоднократно до этого подчеркивала ведущая, ей не нужны отношения, чтобы быть счастливой.

Тем не менее, звезда всегда окружена вниманием многочисленных поклонников. Ей, например, постоянно дарили дорогие подарки.

В недавнем интервью Борисова описала самый дорогой презент в своей жизни. Им оказался новый джип из автосалона от одного из ухажеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борисова показала себя в купальнике без фотошопа.