Под Купянском командир отделения ВСУ расстрелял своего солдата

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Боевик испугался наступления российской армии.

Командир отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском расстрелял своего же солдата, испугавшегося наступления российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что случившееся попало на камеру телефона, который был у одного из раненых. На кадрах видно, как боевик пытается бежать, а командир стреляет в его сторону.

«По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская армия в скором времени фактически исчезнет в ходе своего так называемого контрнаступления.