В причинах смертельного ДТП в Ростовской области, где погибли дети, будет разбираться СК

СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в Ростовской области, где погибли дети

Фото, видео: СУ СК РФ по Ростовской области; 5-tv.ru

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Среди жертв страшной аварии — четверо детей, младшему из которых было всего три года.

Страшная авария произошла 21 августа в Ростовской области на участке автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. Случившаяся трагедия унесла жизни восьми человек, но самое страшное в произошедшем то, что четверо погибших — дети.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. О том, что происшествие находится на особом контроле правоохранительных органов, сообщает официальный канал Telegram-канал СУ СК РФ по Ростовской области.

Столкновение произошло между легковыми автомобилями «Лада-Приора» и «ВАЗ-2114». По данным ведомства, погибли восемь человек, четверо из них — дети, младшему из которых было всего три года. Все погибшие — местные жители.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

На месте происшествия проводятся экспертизы, которые помогут установить, что стало причиной жуткой аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, страшная авария произошла в Волгодонском районе в районе восьми часов вечера.