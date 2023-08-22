«Мама обязана»: как отцу-одиночке добиться выплат алиментов

Адвокат Титов: отцы-одиночки могут рассчитывать на алименты от бывшей жены

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

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Реально ли мужчине восстановить справедливость?

Отцы-одиночки могут претендовать на выплаты алиментов наравне с матерями. Об этом изданию URA.RU сообщил адвокат по семейным делам Илья Титов.

Речь идет о мужчинах, самостоятельно воспитывающих детей до трех лет. До недавнего момента по закону взыскивать выплаты могли исключительно женщины — теперь обоих родителей уравняли в правах.

«Если ребенок до трех лет находится у папы и тот занимается его воспитанием, то мама обязана перечислять алименты на содержание папы», — говорит Титов.

Сумма выплат будет определяться индивидуально на заседаниях суда. В отличие от ситуации, когда алименты выплачивает мужчина, за основу будет браться не процент от заработка, а фиксированная сумма.

«В среднем, речь идет об одном-двух прожиточных минимумах. Это около 20-30 тысяч рублей», — резюмировал адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщинам в декрете разрешат работать с сохранением пособия.