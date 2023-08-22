Раскрыто содержимое шприца, которым укололась девочка в каршеринге в Москве

Мефедрон оказался в шприце, которым укололась девочка в каршеринге в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Найденный предмет вместе с веществом отправили на экспертизу. Что она выявила?

В шприце, которым укололась десятилетняя девочка в машине каршеринга в Москве, оказался мефедрон. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что девочка направлялась вместе с семьей в торговый центр. Расположившись на заднем сидении, она не заметила ничего опасного. Но при выходе из автомобиля чем-то укололась. Место осмотрел отец и обнаружил там шприц — он был спрятан в складке между полом и сиденьем и наполнен жидкостью светлого цвета.

Найденный шприц был направлен на экспертизу, в результате которой выяснилось, что вещество — наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

По одной из версий, которую назвал источник 5-tv.ru, шприц оставили не специально, его случайно забыли в машине.

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