Без вкуса и цвета: вейпы с пищевыми добавками хотят запретить в России

«Известия»: вейпы с пищевыми добавками запретят в России с марта 2024 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Крупнейшие торговые сети уже выступили против этой меры.

Любителям подымить придется несладко. Как пишут «Известия», с 1 марта следующего года в России запретят продажу вейпов с ароматизаторами.

По информации издания, Минздрав уже подготовил список запрещенных добавок. Против — крупнейшие торговые сети, ритейлеры объясняют это тем, что практически все такие устройства содержат ароматизаторы.

Вместе с тем, Россия далеко не первая страна, которая вводит подобные ограничения. В Китае, Венгрии, Финляндии ароматизаторы уже запрещены.

Недавно такое решение приняли и Нидерланды. Ученые пришли к выводу, что курение вейпов повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и астмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван главный признак поражения легких из-за вейпов.