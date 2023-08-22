ФСБ рассекретила архивы об участии латышских националистов в казнях в годы ВОВ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин; 5-tv.ru

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Розыском военных преступников после освобождения Латвии занималась контрразведка СМЕРШ.

ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности на территории Латвии в годы Великой Отечественной войны местных пособников гитлеровских оккупантов. Речь идет о военных преступлениях представителей латышской националистической организации «Айзсарги».

В 42-м они вместе с нацистами расстреляли около 500 евреев в одном из сел. Среди убитых были старики, женщины и дети.

Спустя полгода латышские националисты уничтожили население целой деревни, казнив 170 ни в чем не повинных людей. Розыском военных преступников после освобождения Латвии занималась контрразведка СМЕРШ.

Опубликованы взятые ее оперативниками показания свидетелей злодеяний. Из них следует, что националисты из прибалтийских республик не уступали в жестокости карателям из СС и гестапо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как «Смерш» вычислял немецких шпионов в годы ВОВ.