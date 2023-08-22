Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать: как Байден чуть не потерял жену и кошку при пожаре

Президент США Байден заявил, что 15 лет назад мог потерять жену в пожаре

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

Читайте нас в: Дзен Новости

Своим рассказом президент попытался успокоить и вселить надежду в жителей штата Гавайи, охваченного огнем.

Президент США Джо Байден во время выступления на Гавайских островах, которые охватил разрушительный пожар, поделился своей душещипательной историей. Американский лидер вспомнил, как чуть не потерял жену, кошку и автомобиль в огне. Правда, немного промахнулся с годом, да и явно преувеличил детали.

«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку. Я почти потерял мою жену, Corvette 67-го года и кошку в пожаре 15-летней давности», — рассказал президент.

Однако пожар, о котором он говорил, произошел с ним 19 лет назад. Но если это можно забыть, то пожар, который на самом деле был лишь небольшим возгоранием, Байден явно красочно выдумал в своей голове.

В 2004 году сообщалось лишь о незначительном огне, вспыхнувшем в доме сенатора Джо Байдена, без каких-либо жертв или разрушений.

Подобные конфузы президента Америки скоро можно будет собирать в отдельный документальный фильм. Помимо того, что он довольно часто путает слова и вытворяет странные вещи, случаются и другие «фейлы».

В начале июня, например, американский лидер ударился головой при выходе из вертолета. А сколько раз он падал, поднимаясь по трапу! Также он спотыкался на сцене во время церемонии вручения дипломов в академии ВВС США. Встать смог только при помощи охранников.

Ранее, писал 5-tv.ru, Байден услышал «голос Бога» во время выступления на пресс-конференции.