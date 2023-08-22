Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС
Денис Птицын 11 0
Срочная новость
Фото, видео: © РИА Новости / Асатур Есаянц; 5-tv.ru
По прибытию у главы МИД измерили температуру.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу ЮАР. Видео прибытия главы министерства в Йоханнесбург опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что обязательная часть встречи прибывающих гостей — измерение температуры. Также дипломат опубликовала несколько видео с народными танцами, которыми встречают высокопоставленных гостей.
Президент РФ Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции. Мероприятие пройдет 22–24 августа. В программу мероприятия включены заседания саммита, а также неформальная встреча лидеров.