Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

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Киевский режим как никогда близок к заветной цели. Но пойдут ли власти на требования, которые выдвинут их союзники?

Пентагон выдвинул свои требования к Украине, которые ей необходимо соблюдать для получения истребителей F-16. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что среди требований есть обучение английскому языку и логистика на земле.

«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии», — подчеркнула она.

США готовы помочь с обучением украинских летчиков, однако на Украине по-прежнему не определились с количеством людей, которым понадобится обучение. В любом случае, в Пентагоне не готовы приступать к делу, пока украинцы не научатся говорить по-английски, отмечено в официальном заявлении.

В то же время в НАТО заявили, что киевский режим получит истребители F-16 лишь при том условии, что будет использовать их для вытеснения российской армии с территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну. Также страны «коллективного Запада» начали накачивать Украину вооружением и боеприпасами, отправлять военную технику.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина потребовала у США новое оружие.