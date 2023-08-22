Сбрасывать воду с АЭС «Фукусимы-1» начнут 24 августа

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Но лишь при условии, если проблем с погодой не будет.

Сброс воды, очищенной от радиации, с АЭС «Фукусима-1» начнется 24 августа. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Эту дату он сообщил во время заседания правительства.

Такое решение будет исполнено лишь при условии, что проблем с погодой не будет. По словам политика, все министерства Японии приведены в готовность по безопасному сбросу воды с атомной электростанции. Он также добавил, что правительство готово нести полную ответственность за безопасность мероприятия.

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