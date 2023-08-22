МО РФ: экипаж самолета Су-30см морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ

Дарья Евстрахина 55 0
МО РФ: экипаж самолета Су-30см морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ
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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Тема:
Спецоперация

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Российские войска нанесли этой ночью мощный удар.

Ночью с 21 на 22 августа экипаж российской морской авиации Су-30см Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Мощный удар произошел в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минобороны сообщили об успешном пресечении попыток Украины атаковать Россию БПЛА.

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