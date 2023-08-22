МО РФ: экипаж самолета Су-30см морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ
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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Российские войска нанесли этой ночью мощный удар.
Ночью с 21 на 22 августа экипаж российской морской авиации Су-30см Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Мощный удар произошел в районе газодобывающих установок в акватории Черного моря.
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