NI: США должны достичь мира на Украине до опасной для НАТО победы России

Фото: © РИА Новости / Артур Габдрахманов

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Аналитики предлагают киевскому режиму отказаться от утраченных территорий, чтобы не допустить победы РФ над всем Западом.

Соединенные Штаты должны начать работу по урегулированию конфликта на Украине прежде чем успешно завершится российское наступление, так как после этого президент Владимир Путин заявит о победе над всем «коллективным Западом». Эту позицию единодушно выразили в своей статье для National Interest консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков.

Эксперты обращают внимание читателей на несколько факторов, говорящих об уверенной позиции Москвы. В их числе наступление российских войск на севере Украины, начатое параллельно с боями на юге, твердость Путина в решении достигнуть всех целей спецоперации, а также стабильность экономики РФ, ее стойкость несмотря на санкции со стороны целого ряда западных государств.

Отмечается, что киевский режим в данный момент располагает лучшим вооружением, предоставленным НАТО, многие страны организовали поставки, кроме того, инструкторы блока тренируют украинских военных, обучая управлению зарубежной техникой. И если российские войска проникнут вглубь территории Незалежной и займут целевые регионы, вооруженный конфликт завершится значимой победой Путина.

«Ущерб, нанесенный репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила», — сказано в статье.

Авторы материала полагают, что так называемый «корейский сценарий» развития события будет приемлемым итогом противостояния. Он подразумевает отказ Украины от ставших российскими Запорожской и Харьковской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также закрепление границ Незалежной по линии фронта. Такой финал, по мнению аналитиков, со временем снимет напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, а также позволит вернуться к диалогу о «будущей траектории европейской архитектуры безопасности».

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили о бегстве украинских боевиков из-за российского наступления под Харьковом.