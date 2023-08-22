Коллайдер и домашние лисы: в Сибири наука становится ближе к людям

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Сибирские ученые готовы открыть двери для всех желающих и рассказать туристам о своей работе.

Увидеть одомашненных лис, ядерный коллайдер и кольцевой источник фотонов смогут туристы, которые приедут в Сибирь. Теперь наука станет ближе — в России открывается программа научно-популярного туризма. Уже сейчас для желающих созданы десятки эксклюзивных маршрутов в 13 регионах страны. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов прошел по одному из них и знает все подробности.

Это один из двух коллайдеров, которые работают в Новосибирском институте ядерной физики. Всего в мире семь таких ускорителей частиц. Их и по телевизору-то не часто увидишь — обычно в лабораторию, где находится установка, могут попасть только научные сотрудники. Но сибирские ученые готовы открыть двери для всех желающих и рассказать об их работе.

«Фундаментальный, академический интерес, научный интерес того, как устроен мир вокруг нас. Вот основная цель работы таких установок. Как был устроен мир, как он зародился, как он появился, как он эволюционирует, по каким законам. И что будет в будущем», — отметил заведующий лабораторией института ядерной физики Сибирского отделения РАН Юрий Роговский.

В другом корпусе университета ученые, которые занимались улучшением ускорителя частиц, набравшись опыта, создают СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов. В мире есть подобные установки. Но эта — уникальная. У нее будет самый яркий пучок фотонов. Это позволит лучше изучать движение частиц и делать новые открытия.

«СКИФ — это микроскоп в каком-то смысле. Это дает уникальные возможности исследователям в биологии, химии, медицине, физике твердого тела. Это создание новых элементов памяти, элементов современной электроники, будущей электроники», — рассказал директор института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев.

Подобные есть в Америке и Европе. Но туристы смогут увидеть наш — он лучше. Такой прибор позволит даже определять количество пыли в воздухе. Отечественным ученым больше не придется годами стоять в очереди, чтобы проводить эксперименты на зарубежных приборах. Еще одно новшество, созданное учеными, и вновь — благодаря разработкам для модернизации коллайдера — установка бор-нейтронозахватной терапии. Она позволит лечить онкологию супермаленькими ядерными взрывами раковых клеток.

«Если в клетке есть бор, нейтрон сам найдет его, захватится, произойдет мини-ядерная реакция и клетка погибнет. Но если говорить точнее, вот этих мини-ядерных реакций нужно штук 50. 50 мини-взрывов — и клетка погибает», — объяснил заведующий лабораторией института ядерной физики Сибирского отделения РАН, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

Похожие установки уже работают в Китае, Японии, Южной Корее. Там приступили к клиническим испытаниям. Эта, разработанная в Новосибирске, отправится в Москву — в онкоцентр Блохина, где к клиническим испытаниям приступят в 2025 году.

Посмотреть предлагают и то, о чем слышали лишь некоторые, а лично видели единицы. Эксперимент по одомашниванию лис, который длится больше 60 лет. Съемочной группе «Известий» как туристам даже позволили попасть в вольер.

Изначально эксперимент для Советской власти, которая считала генетику лженаукой, обосновали тем, что одомашненные лисы больше размножаются. И это способствует увеличению количества меха, который в 50-60-е был в цене. Но настоящей задачей было изучить их поведение. Сравнивая одомашненных и диких агрессивных лис, оказалось, что на формирование поведения гены тоже влияют. Увидеть все эти разработки и эксперименты своими глазами могут все жители России.

«В обществе часто звучит рефрен: „наука — очень закрытая тематика“. Чем ученые занимаются? Сложно понять что творится за стенами НИИ. Для того чтобы показать, открыть, ученые делают большой шаг навстречу обществу», — отметила член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при президенте РФ Елизавета Лидер.

Так в науку надеются привлечь молодые кадры, которые вдохновятся работой ученых, и захотят присоединиться к проектам. Причем, съездить можно далеко не только в Новосибирск. Научно-популярные туры запустили в 13-ти регионах страны. Можно например отправиться в Калининград и изучить океан, на космодроме «Восточный» покажут ракетостроение. Или еще вариант — уехать в Пермь, где в пещерах расскажут о геологии, а на заводах — о создании лекарств. Выбрать интересное направление можно на сайте Наука.рф.