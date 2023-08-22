В ЮАР стартует трехдневный саммит БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Нашу делегацию возглавит глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

В ЮАР сегодня стартует трехдневный саммит БРИКС. Основные участники — лидеры стран, которые входят в организацию — ЮАР, Бразилия, Китая, Индия и Россия.

Нашу делегацию возглавит глава МИДа Сергей Лавров. Владимир Путин примет участие в работе саммита по видеосвязи. В Южную Африку уже прибыли лидер КНР и президент Бразилии.

Кроме того, на встречу приглашены представители еще 67-ми государств «глобального Юга». Одним из ключевых вопросов станет формирование порядка и критериев для принятия в БРИКС новых членов. Заинтересованность в этом уже выразили лидеры 23-х стран. В том числе, Алжира, Аргентины, Египта, Белоруссии, Казахстана, Саудовской Аравии, Турции и Ирана.