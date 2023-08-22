Минобороны сообщили об успешном пресечении попыток Украины атаковать Россию БПЛА

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

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Четыре беспилотника за минувшую ночь потерпели крушение.

Министерство обороны России в ночь с 21 на 22 августа сообщили об успешном пресечении попыток Украины совершить террористическую атаку на Москву с помощью дронов. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были успешно сбиты над территорией Московской области.

В то же время два других беспилотника потерпели крушение над территорией Брянской области. Все четыре дрона были обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пострадавших в результате террористических атак киевского режима нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал комментарий мэра Москвы Сергея Собянина об атаке БПЛА.