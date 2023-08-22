Все аэропорты Москвы закрыты на вылеты и прилеты
Фото: © РИА Новости / Илон Маск
Похожая ситуация также происходила накануне.
В Москве закрыты все столичные аэропорты, включая Домодедово, Шереметьево и Внуково на все вылеты и прилеты. Об этом сообщили 5-tv.ru в службах авиации города.
По предварительной информации, Домодедово и Шереметьево уже начали вновь принимать все рейсы. Ночью накануне происходила похожая ситуация в городе.
Небо над Москвой сейчас выглядит так по данным сайта Flightradar. Фото: