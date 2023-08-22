Главные темы августа: все, о чем говорили Владимир Путин и Андрей Воробьев

Президент Путин провел встречу с подмосковным губернатором Воробьевым в Кремле

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

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Встреча прошла 21 августа в Кремле.

Все, что волнует жителей Подмосковья, обсудили в понедельник губернатор региона и президент России на встрече в Кремле.

Среди главных тем — начало учебного года, запуск новых транспортных маршрутов и избавление от самой скверно пахнущей проблемы региона — мусорных полигонов. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный подвел итоги встречи.