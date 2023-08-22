Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Бывший американский лидер должен внести в казну 200 тысяч долларов.

Бывший президент США Дональд Трамп добился освобождения под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия. Об этом сообщается на портале телеканала CNN, авторы материала ссылаются на судебные документы. Отмечается, что о сумме залога в 200 тысяч долларов и прочих условиях освобождения договорились адвокаты политика на встрече с сотрудниками офиса окружного округа Фултон, именно там Трамп должен был сегодня сдаться под арест и отправиться прямиком в тюрьму.

В статье отмечается, что сумма по 12 из предъявленных обвинений составит 120 тысяч долларов, по десять тысяч за каждое. Еще по одному пункту предусматривается залог в 80 тысяч долларов, итого 200. Внести его можно наличными или через поручительство. От Дональда Трампа, помимо прочего, ждут согласованной ранее явки на очередное судебное заседание.

В 2020 году бизнесмен отказался признать свой проигрыш на президентских выборах. Победу тогда одержал Джо Байден, Трамп же требовал отмены результатов голосования в штате Джорджия. В деле помимо политика 18 фигурантов, предполагаемых заговорщиков, которые планировали изменить итоги выборов. Их подозревают в оказании давления на свидетелей, кражах с целью получения информации, лжесвидетельствовании, рэкете, коррупции, склонении чиновников к нарушению присяги и прочих правонарушениях.

В минувший вторник Трампу предъявили обвинение и ордер на арест, то же произошло с его бывшим адвокатом Руди Джулиани и экс-помощником, в прошлом сотрудником Белого дома Марком Медоузом. В суде 45-го президента США и других фигурантов хотят увидеть не позднее 25 августа. В полиции Джорджии уже сообщили, что с задержанными будут обращаться, как и с любыми другими, несмотря на высокие чины.

Трампа также подозревают в сговоре, приведшем к штурму Капитолия в начале 2021 года, в хранении у себя дома секретных документов, подлоге финансовой документации — якобы он платил от лица своей компании разным людям за молчание о его личной жизни. Выплаты оформлялись, в том числе, как гонорар за оказание юридических услуг. Несмотря на все обвинения Дональд Трамп собирается участвовать в президентской гонке 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что персональные данные присяжных по делу Трампа слили в интернет.