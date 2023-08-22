🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 августа, Растущая Луна в знаке Скорпион: продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты. День благоприятен для романтического общения.

♈ Овны

Это история не о грусти, Овны, это история о любви, страсти и желании. Все ваши самые смелые мечты вот-вот обретут физическую форму. Есть множество поводов поблагодарить судьбу, обратите внимание на то, что она к вам вполне благосклонна. Поделитесь с партнером своим видением вашего совместного будущего, он будет рад это услышать.

Космический совет: пришло время любви, страсти и желания.

♉ Тельцы

Расслабьтесь. То, что принадлежит вам, принадлежит только вам, и это никто у вас не отнимет. Сделайте глубокий вдох-выдох и плывите по течению. Вселенная держит тебя за руку и готова поддержать во всех начинаниях. Сейчас вы в зоне безопасности. Но держите ухо востро — не рассказывайте никому о своих планах.

Космический совет: помните, что болтун — находка для шпиона.

♊ Близнецы

Если вам казалось, что вы ждете какой-то знак, то вот он, Близнецы, у нас для вас хорошие новости! Наступление нового сезона несет с собой ветер перемен. Скоро все сферы вашей жизни начнут активно двигаться, даже если раньше там был застой. Доверьтесь судьбе.

Космический совет: обращайте внимание на знаки.

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♋ Раки

Раки, вы зашли слишком далеко для того, чтобы сомневаться в себе. Не позволяйте другим затемнять ваш внутренний свет и позволять чужому мнению влиять на ваше собственное. Снимите с себя плащ-невидимку. Произнесите самому себе ободряющую речь, в которой так нуждаетесь, чтобы показать себя самой яркой и смелой версией самого себя.

Космический совет: пришло время открыть в себе смелую и яркую версию.

♌ Львы

Все в нашей жизни имеет какую-то цель. Боль тоже помогает нам раскрыть свои потайные дары и пробудить в себе мощную силу. Сегодня стоит поразмыслить о том, как к вам относятся другие, Львы. Попробуйте вдохновить других на перемены и благие дела, поделитесь позитивом со всем миром.

Космический совет: красота спасет мир.

♍ Девы

Не спешите заполнять внутреннюю пустоту очередной «легкомысленной» любовью. И тем более, не спешите возвращаться к кому-то, кто явно проявлял к вам неуважение в отношениях. Вы заслуживаете самого лучшего, Девы. Сосредоточьтесь на любви к себе и найдите внутри своего «я» радость и красоту.

Космический совет: станьте своим собственным источником радости.

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♎ Весы

Прекрасное время для того, чтобы обновить что-то в своей жизни — сделать ремонт, попрактиковаться в новых вкусных рецептах. У вас есть сила создать пространство, способствующее личностному росту и дающее способность стать лучшей версией себя.

Космический совет: изучите новое хобби.

♏ Скорпионы

Важно помнить, что вы растете, цветете и раскрываете свой личностный потенциал. Замените свою позицию жертвы на позицию победителя. Вы — творцы своей реальности, Скорпионы, и только вы можете вершить свою судьбу. Вам не хватает только немного мудрости, но и она придет к вам.

Космический совет: живите моментом.

♐ Стрельцы

Вы правильно поступали в последнее время, Стрельцы, вы были благодарны за то, что дает вам судьба, а также за то, что она у вас отняла. Ваше прошлое «я» привыкло жить в гневе и негодовании, но новая версия вас готова вновь открыться миру. Впереди легкий и яркий путь.

Космический совет: прислушивайтесь к своим желаниям и мечтам.

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♑ Козероги

Мир не настроен целиком и полностью против вас, Козероги, скорее всего, вы просто себе это все придумали. Если что-то разваливается на части и никак не получается, значит, оно вам и не нужно вовсе, сверху вас защищают от потенциального вреда. Вы умеете критически мыслить, откройте вновь эту способность в себе.

Космический совет: внимательно анализируйте любую информацию.

♒ Водолеи

Пришло время дать миру себя увидеть и услышать, Водолеи. Не бойтесь высказывать свое мнение открыто. Вы умны, мудры и интересны для окружающих. Доверьтесь своему внутреннему голосу. У вас есть реальный потенциал сделать мир вокруг себя лучше.

Космический совет: не бойтесь выражать свое «я».

♊ Рыбы

Если вы хотите просто отдохнуть и расслабиться, позвольте себе сегодня это, Рыбы. Плывите по течению и наслаждайтесь жизненным спокойствием. Восстанавливать силы иногда просто необходимо. Запишитесь на терапию, сходите в спа, побалуйте себя.

Космический совет: берегите здоровье.

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