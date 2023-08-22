Зеленский объявил об участии Греции в подготовке украинских летчиков на F-16

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

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Афины присоединились к принятой на саммите НАТО в Вильнюсе декларации о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева.

Греция подключится к программе подготовки украинских военных летчиков к выполнению боевых задач на американских истребителях F-16. Страна присоединилась к принятой на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО декларации о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева. Об этом публично сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвав событие «важным результатом для авиационной коалиции».

Глава киевского режима высказался о тренировке боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на F-16 в ходе пресс-конференции по итогам встречи с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Трансляция мероприятия которой велась в социальных сетях, в том числе в аккаунте офиса Зеленского. По словам президента, в ходе общения с Мицотакисом удалось также обсудить другие варианты сотрудничества в области обороны.

«Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16», — сказал он.

В ходе визита в Грецию Владимир Зеленский планирует встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами стран Западных Балкан. Днем ранее, 20 августа, в ходе визита в Нидерланды он заявил о договоренности с премьер-министром страны Марком Рютте о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Самолеты, по его словам, «вскоре появятся» в небе над Украиной.

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