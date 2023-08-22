Итальянский генерал назвал немыслимой победу Украины в конфликте с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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По мнению офицера, киевский режим ставит перед собой недостижимые цели.

Успех Вооруженных сил Украины (ВСУ) в противостоянии российской армии невозможен, уверен генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» ВС Италии Марко Бертолини в интервью представителям газеты Libero Quotidiano.

Он заявил, что западным партнерам Киева необходимо признать это как факт и приступить к мирному урегулированию конфликта. По словам офицера, даже в поддерживающих Незалежную государствах набирает силу скептицизм относительно ее реальных шансов.

«С военной точки зрения победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров. Это констатация факта: цели Киева недостижимы ни в том виде, ни в те сроки, которые были предусмотрены. Контрнаступление идет медленно», — заявил генерал в отставке.

По мнению Бертолини, огневая мощь и численное превосходство российских войск, особенно артиллерийских частей, очевидно. Он признался, что военный потенциал Москвы производит на него впечатление, так как остается неоспоримым даже на фоне регулярных поставок вооружений на Украину со всего Запада.

Сейчас, добавил офицер, «во многих кругах» осознали, что Киев не в состоянии вернуть утраченные территории, которые сейчас находятся под контролем РФ. Он подчеркнул: россияне не пойдут на прекращение огня с перспективой сиюминутного вступления Украины в НАТО, так как это грозит возобновлением боев.

«Конфликт может быть завершен только путем переговоров», — сказал Бертолини.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров уверен, что оснований ожидать переговоров между Западом и Москвой по Украине сейчас нет. В беседе с журналистом издания «Международная жизнь» министр иностранных дел подчеркнул, что консультации на тему спецоперации, в том числе в Джидде и Копенгагене, проходят без участия РФ, приглашений не поступает. И это явное свидетельство, что Запад не планирует выслушивать все стороны конфликта.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны военных действий за минувшие сутки.