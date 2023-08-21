В Свердловской области три девочки всю ночь просидели в квартире с мертвыми родителями

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Старшей дочери пять лет, а младшей всего годик.

В Асбесте в Свердловской области в закрытой квартире нашли тела двух молодых супругов, всю ночь с погибшими просидели три маленьких девочки. Старшей дочке пять лет, средней — четыре, а младшей всего годик. О загадочной трагедии сообщает ГУ МВД по региону.

Погибшему отцу семейства было 33 года, ранее он привлекался к ответственности за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Его жена была на год моложе, она также была судима, но за умышленное причинение вреда здоровью.

Тела погибших находились на кухне в квартире, в которой они проживали вместе с тремя маленькими детьми.

Родственники говорят, что молодые родители накануне вечером были в адекватном, трезвом состоянии, они готовили семейный ужин и ничего не предвещало беды. Старшие дочки находятся в одном из социальных учреждений города, а младшая госпитализирована для обследования в больницу.

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