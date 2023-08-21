Тело четвертого погибшего диггера извлекли из Москвы-реки

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Погибший мужчина был обнаружен в районе парка «Зарядье». Сейчас ищут его жену.

Тело четвертого диггера, погибшего в коллекторе во время сильнейшего ливня, извлекли спасатели из Москвы-реки в районе парка «Зарядье».

Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 63-летний житель Петербурга Андрей Ф.

Известно, что группа диггеров накануне отправилась исследовать коллекторы в Москве, однако на город обрушился сильнейший ливень с грозой. В результате резкого подъема уровня воды в подземных коммуникациях люди не успели выбраться наружу.

Сначала из реки извлекли тело 15-летней девушки, затем — 17-летнего парня и еще одной 15-летней девушки. Предположительно, всего на экскурсию в подземелье Москвы отправились не менее десяти человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему диггеры были обречены на смерть в канализации Москвы.