Девочка утонула в столичном пруду, купаясь без присмотра взрослых

Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Проверку уже начала прокуратура Москвы.

Девочка утонула в Пенягинском пруду Москвы, когда купалась без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ребенку было 11 лет. Девочка решила искупаться в пруду, расположенном в районе Митино, со своей подругой. Однако дети находились там без присмотра взрослых, в результате один ребенок не смог выплыть самостоятельно.

Происшествием уже заинтересовались в прокуратуре. Ведомство контролирует ход проверки.

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