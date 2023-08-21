«Очень люблю»: Яна Поплавская рассказала последние новости о сыне из зоны СВО

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По словам актрисы, она гордится своим ребенком, как и любая другая мать.

В конце прошлого года режиссер Клим Поплавский принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО), чтобы заняться съемками документальных фильмов. Съемки проходили в Запорожье, в Каменском, в Васильевке, в Симферополе и в других населенных пунктах. Однако, после их завершения, Клим решил остаться на фронте и помогать бойцам уже в качестве боевого медика.

Поплавский рассказывает, что спасать раненых — непростая задача, так как медик, в отличие от других бойцов, тащит на себе чужие жизни. При этом режиссер призывает следовать его примеру и приходить на курсы тактической медицины. Мать Клима очень гордится сыном.

«Я тебя очень люблю! Горжусь, что ты не можешь молчать и, даже если есть хоть маленькая надежда помочь, рвешь душу и делаешь все возможное. Я хотела, чтобы ты вырос очень хорошим человеком, для меня это было главным и важным. Моя материнская мечта сбылась, а еще ты добрый, смелый, справедливый, человечный, и боль других чувствуешь, как свою!» — пишет в письме Поплавская.

Актриса рассказала журналу StarHit, что ей страшно за сына, но она не в праве решать за него. Она лишь надеется, что сын вернется невредимым.

«Хочу тебя остановить, все внутри меня кричит, рвется от боли и страха, а сказать в глаза не могу. Я ведь знаю, что там сыновья таких же женщин. И все мамы дни и ночи молятся об одном: о жизни своего ребенка», — пишет дальше в письме Поплавская.

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