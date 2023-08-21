Взрывы прогремели в трех городах Нидерландов
Фото: www.globallookpress.com / Ralf Roeger
Повреждения получили гражданские объекты.
Взрывы прогремели в трех городах в Нидерландах минувшей ночью. Об этом сообщила голландская полиция в соцсети X (ранее Twitter. — Прим. ред.).
Уточняется, что громкие звуки были слышны в Влардингене, Амстердаме и Гааге. Повреждения, по данным правоохранителей, получили магазин обуви, два жилых дома и автомобиль. Также уточняется, что при взрывах выбивало окна и двери, происходили пожары — на месте работали спасатели.
В настоящее время полиция выясняет причины происшествий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из квартир жилого комплекса «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве произошел хлопок, а результате которого оконная рама выпала на стоящий под зданием автомобиль.