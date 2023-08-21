Звезда «Геркулеса»: «Голливуд не снимает меня из-за моих христианских убеждений»

Актера Кевина Сорбо перестали снимать, потому что он христианин и консерватор

Фото: www.globallookpress.com / Iris Edinger, via www.imago-imag

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Кевин Сорбо признался, что не мог найти работу из-за того, что он консерватор.

Актер Кевин Сорбо, завоевавший популярность благодаря роли в популярном сериале «Геркулес: Легендарные путешествия», заявил, что его не снимают из-за его христианских убеждений. Об этом он заявил в интервью изданию Fox News.

По словам 64-летнего Сорбо, он стал чуть ли не первым актером в области культуры отмены после того, как он начал рассказывать о личных взглядах в социальных сетях. В частности, делился личным видением на политическую ситуацию и своими религиозными взглядами.

Актер отметил, что его агент и менеджер бросил его после того, как Сорбо попал в так называемый черный список Голливуда.

«Мне было грустно, мой менеджер и агент столько лет говорил, что мы больше не можем найти тебе работу, работать с тобой из-за того, что ты христианин и консерватор», — рассказал изданию актер.

Сериал «Геркулес: Легендарные путешествия» снимался с 1995 по 1999 год, всего вышло шесть сезонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за «культуры отмены» из сборника Queen исчезла пикантная песня.