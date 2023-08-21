Турбулентность не помеха: первого гуманоидного робота-пилота создали в Южной Корее

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Утверждается, что PIBOT способен управлять самолетом без ошибок, быстрее людей реагируя на чрезвычайные ситуации.

Первого в мире гуманоидного робота-пилота PIBOT создали ученые Южнокорейского передового института науки и технологий. Об этом пишет «Ридус».

Отмечается, что он управляется с помощью искусственного интеллекта, запоминает навигационные карты и протоколы действий в нештатных ситуациях. По утверждению создателей, робот способен управлять самолетом без ошибок, быстрее людей реагируя на чрезвычайные ситуации.

Согласно заявлению, даже при сильной турбулентности PIBOT может манипулировать приборами управления и анализировать происходящее вокруг при помощи встроенной камеры. Робота уже обучили рулению, взлету, крейсерскому режиму и посадке.

Пока PIBOT прошел испытания только на авиатренажере, в планах ученых — посадить его за штурвал реального самолета. Ожидается, что проект будет окончательно доработан к 2026 году, когда он сможет управлять не только авиатехникой, но и наземным транспортом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Татарстане изобрели уникальную «капсулу бессмертия» для комплексной диагностики организма. Аппарат проводит скрининговое обследование с использованием искусственного интеллекта и VR-шлема.

Устройство распознает риски заболевания Альцгеймером даже по голосу пациента, также оно оборудовано кислородной маской и имеет функцию массажного кресла. Помимо сканирования сердца, печени и почек «капсула бессмертия» измеряет давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови.