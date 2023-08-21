Остановилось сердце: глава московского Росздравнадзора спас жизнь стюардессе

Глава Росздравнадзора Москвы Курыгин спас стюардессу во время полета из Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Роман Курынин проводил реанимационные действия, пока женщину не передали в руки медиков.

Глава Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курыгин спас жизнь стюардессы во время перелета Сочи-Москва. Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе Росздравнадзора, женщина потеряла сознание из-за остановки сердца.

«Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая 8-минутный непрямой массаж сердца. Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде», — рассказывают в пресс-службе ведомства.

На земле самолет Сочи-Москва уже ожидала реанимационная бригада скорой помощи, которая отвезла стюардессу в местную городскую больницу.

Стоит отметить, что Курыгин имеет высшее медицинское образование, он — уролог-андролог, и долгое время работал практикующим врачом.

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