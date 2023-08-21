Суд арестовал фигуранта дела об убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Молодой человек был убит в ходе ссоры в одном из кафе города.

Молодой человек, проходящий по делу об убийстве уроженца Габона, который проходил аспирантуру в Уральском федеральном университете (УрФУ), арестовали в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Уточняется, что фигурант проведет под стражей полтора месяца, до 17 октября включительно.

Ужасный инцидент произошел в Екатеринбурге несколькими днями ранее. В роковой день парень отдыхал вместе с девушкой в одном фаст-фуд ресторане на улице Малышева. Затем завязался конфликт с неизвестными людьми. Аспирант вступил в драку, но обидчик достал холодное оружие и нанес ножевые ранения по африканцу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кемеровской области полуторагодовалый ребенок умер из-за зарядного устройства.