В ГД внесен проект о пособии матери, начавшей работать до 1,5 лет ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Сегодня же государство может прекратить перечисление средств, если доход семьи увеличивается.

В России предложили выплачивать пособия матерям, которые начали работать до 1,5 лет ребенка. Соответствующий законопроект подготовила и внесла в Госдуму председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Сегодня в выплате пособия могут отказать, если доход семьи превышает прожиточный минимум. Законопроект же направлен на то, чтобы выплаты не прекращались до окончания срока.

«Таким образом, женщина сможет выйти на работу раньше, и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком (до момента, когда ему исполнится полтора года)», — отмечается в пояснительном документе.

В документе также уточнятся, что инициатива окажет положительное влияние как на конкретную семью, так и на экономику России в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что законопроект о стипендии для студентов не ниже МРОТ внесли на рассмотрение в Госдуму.