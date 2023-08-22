«Счастье найти»: Сенчукова трогательно поздравила Рыбина с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Не так давно артисты отметили 33-летие совместной жизни.

Певица Наталья Сенчукова трогательно поздравила мужа, солиста «Дюны» Виктора Рыбина, с днем рождения. 21 августа музыканту исполняется 61 год: половину из них он прожил с коллегой по цеху.

В неоднократных интервью знаменитость сознавалась: именно мужу она обязана не только известностью (дуэт с группой Рыбина сделал ее невероятно популярной — Прим.ред), но и семейным счастьем. В свое время музыкантам удалось сохранить отношения, висевшие на волоске из-за разных взглядов на брак и воспитание детей.

Теперь же 52-летняя артистка созналась: она благодарна небесам за то, что Рыбин в свое время появился в ее жизни.

«Сегодня у моего любимого день рождения! Я счастлива и благодарна небесам, вот уже много лет, что они подарили моего мужа. Дай Бог тебе здоровья, дорогой», — написала она.

Обращение артистки не оставило равнодушным и многочисленных подписчиков Сенчуковой. В комментариях под постом супругам желали счастья «до последней минуты».

«Поздравляем Виктора! Здоровья, радости творчества, счастья вашей семье»,

«Счастье — найти свою половинку! Вам повезло!»,

«Благодаря вам, уважаемая Наталья, Виктор выглядит безупречно»,

«С днем рождения, мужик и его талантливая жена», — писали в Сети.

Ранее Рыбин вспомнил, как фанатки оставили его без одежды посреди концерта в Москве.