«Счастье найти»: Сенчукова трогательно поздравила Рыбина с днем рождения
Наталья Сенчукова поздравила мужа в день 61-летия
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
Не так давно артисты отметили 33-летие совместной жизни.
Певица Наталья Сенчукова трогательно поздравила мужа, солиста «Дюны» Виктора Рыбина, с днем рождения. 21 августа музыканту исполняется 61 год: половину из них он прожил с коллегой по цеху.
В неоднократных интервью знаменитость сознавалась: именно мужу она обязана не только известностью (дуэт с группой Рыбина сделал ее невероятно популярной — Прим.ред), но и семейным счастьем. В свое время музыкантам удалось сохранить отношения, висевшие на волоске из-за разных взглядов на брак и воспитание детей.
Теперь же 52-летняя артистка созналась: она благодарна небесам за то, что Рыбин в свое время появился в ее жизни.
«Сегодня у моего любимого день рождения! Я счастлива и благодарна небесам, вот уже много лет, что они подарили моего мужа. Дай Бог тебе здоровья, дорогой», — написала она.
Обращение артистки не оставило равнодушным и многочисленных подписчиков Сенчуковой. В комментариях под постом супругам желали счастья «до последней минуты».
«Поздравляем Виктора! Здоровья, радости творчества, счастья вашей семье»,
«Счастье — найти свою половинку! Вам повезло!»,
«Благодаря вам, уважаемая Наталья, Виктор выглядит безупречно»,
«С днем рождения, мужик и его талантливая жена», — писали в Сети.
Ранее Рыбин вспомнил, как фанатки оставили его без одежды посреди концерта в Москве.