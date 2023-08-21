В Москве женщина умерла во время секса возле метро «Тушинская»

В Москве женщина умерла во время занятий сексом в сквере возле метро «Тушинская»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Женщина скончалась на глазах у многочисленных зрителей.

В Москве женщина умерла прямо во время занятий сексом в многолюдном сквере. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации СМИ, 20 августа, в минувшее воскресенье, мужчина и женщина занимались сексом в сквере возле станции метро «Тушинская» на глазах у многочисленных зрителей.

В какой-то момент, как передают очевидцы, возмущенные этим безобразием, мужчина все же убежал, но недалеко. А когда вернулся, стал кричать, что его дама сердца умерла. Кроме того, он признался, что перед этим они с женщиной всю ночь пили. Очевидцы вызвали правоохранителей.

Сообщается, что личность покойной устанавливается.

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