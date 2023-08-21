«Задуматься о последствиях»: опасна ли большая грудь для женщин

Хирург Гогиберидзе: большая грудь у женщин приводит к болям в спине и шее

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Прежде чем делать пластическую операцию, дамам стоит подумать о возможных рисках.

Многие женщины стремятся соответствовать современным стандартам красоты, в том числе с помощью операций по увеличению груди. О том, безопасно ли это, изданию «Страсти» рассказал хирург Отари Гогиберидзе.

Так, желание стать обладательницей груди большого размера связано с банальными стереотипами. Почему-то принято считать, что крупные формы почти гарантируют успех как на любовном фронте, так и в карьере.

Но, прежде чем решиться на столь кардинальный шаг вроде операции, специалист советует задуматься, как это повлияет на повседневную жизнь. Речь, например, идет о возможных проблемах со здоровьем.

«Женщины с большой грудью часто сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата, такими как боли в спине и шее. Это связано с дополнительным весом, который несет грудь и создает дополнительную нагрузку на позвоночник. Кроме того, выбор правильного белья для женщин с большой грудью может быть проблематичным», — отмечает хирург.

Что касается психологического аспекта, по мнению специалиста, стоит прорабатывать свои проблемы прежде, чем ложиться под нож. Ведь часто женщины просто зацикливаются на одном своем недостатке, напрочь забывая о массе достоинств.

Отсюда растет чувство неудовлетворенности, которое увеличением груди не исправишь. В этом случае Гогиберидзе советует обратить внимание на другие методы, которые помогут женщине убедиться в своей привлекательности.

«Женщинам следует задуматься о последствиях для здоровья и психологического благополучия. Красота не должна быть ограничена только одним аспектом внешности», — уверен специалист.

Хирург отмечает: крайне важно ценить свои уникальные достоинства, а не гнаться за модой и стереотипами.

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