Минобороны: ВСУ понесли массовые потери в технике на всех направлениях СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Davin Tenbusch; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Среди сожженных орудий и машин — много «подарков» от западных друзей киевского режима.

Минувшие сутки выдались для российских военных особенно «урожайными» на сожженную вражескую технику. На всех фронтах спецоперации украинские войска понесли массовые потери в самоходных орудиях, гаубицах и бронемашинах.

Так, на купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке артиллерии и авиации за сутки уничтожили пять боевых бронированных машин, два автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства США, получившую от российских бойцов прозвище «Три топора».

Кроме того, противник недосчитался самоходных артиллерийских установок Krab (Польша), М109 Paladin (США) и «Акация», а также двух радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На запорожском направлении действия российских бойцов привели к уничтожению трех боевых машин пехоты (БМП), четырех автомобилей, гаубиц FH-70 британского производства, Д-20 и Д-30, двух орудий M119 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ — 50.

На донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» уничтожили две БМП, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также РЛС AN/TPQ-36.

На южно-донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли уничтоженными две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании и «Нона-С», а также артиллерийскую систему М777.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» уничтожили две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-30, а на херсонском — восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское в Донецкой народной республике (ДНР).