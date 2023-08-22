Трагический финал: почему участники подземной экскурсии в Москве были обречены

Диггер Савкин: спастись из коллекторов во время ливня в Москве не было шансов

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Опытные диггеры убеждены, что отправляться под землю даже при малейшем дожде — это огромный риск. Почему их гид не проверил прогноз погоды и мог ли он спасти группу?

Участники необычного похода в подземелья Москвы не имели шансов на спасение при вчерашнем ливне. Об этом изданию NEWS.ru заявил опытный диггер Михаил Савкин. В такой ситуации, по его словам, быстро среагировать и выбраться наверх невозможно.

«Коллекторы должны посещать только те люди, которые там работают, об экскурсиях и речи быть не может. Даже сами сотрудники ЖКХ посещают эти зоны только зимой, когда нет угрозы потока. Спастись шансов у них не было», — сказал собеседник.

Он также упрекнул гида этой экскурсии, который пошел в канализацию, заведомо не проверив, будет ли дождь. Но подобного рода походы в любом случае под запретом, отметил Савкин.

По предварительной информации, 20 августа группа людей с гидом отправилась под землю, чтобы обойти московские коллекторы. Такие «экскурсии» продавались онлайн стоимостью до девяти тысяч рублей за один билет.

Уже вечером того же дня спасатели обнаружили тела двух человек. При этом 21 августа удалось извлечь из воды еще одного. Сколько всего человек могли отправиться под землю — неизвестно, но, судя по афише, группы набирали по 10-20 человек.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией.