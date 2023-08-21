Бахилы ОЗК, фонарик и перчатки: почему диггеры были обречены на смерть в канализации Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сколько людей участвовало в злополучной экскурсии — в настоящее время неизвестно.

В Москве 20 августа произошла трагедия: пропала группа туристов, направлявшихся к подземному коллектору реки Неглинка. Их поиски продолжаются: пока известно, что из воды вытащили тела двоих несовершеннолетних.

Опытный исследователь подземелий Иван рассказал изданию KP.RU, что подобные экскурсии никогда не были легальными. Несмотря на это, они пользуются популярностью среди туристов и тех, кто хочет пощекотать себе нервы.

Эксперт отмечает, что в Москве есть всего десять человек, которые зарабатывают на диггерстве. Само собой, они знают друг друга, но какой-либо аккредитации или лицензии у них нет.

Билеты на подобные туры открыто продаются в социальных сетях и даже через туристические компании. Да и принять участие в спуске можно сравнительно недорого: от 3,5 тысячи рублей на одного человека.

«За эти деньги получаешь бахилы ОЗК, налобный фонарик и резиновые перчатки из садоводческого магазина. Ну и два-три часа экскурсии по Неглинке», — рассказывает собеседник издания.

При этом Иван предположил, по какому маршруту, предположительно, шла пропавшая группа. Так, он отметил, что «лаз» в Неглинку располагается недалеко от Трубной площади.

«Коллектор пересекает Бульварное кольцо, идет вдоль улицы Неглинная, далее — прямо под Большим театром. Затем маршрут раздваивается — один туннель ведет к Москва-реке в районе современного парка „Зарядье“, второй путь — к Москворецкой набережной. Здесь вода выливается в Москва-реку», — объясняет исследователь подземелий.

По его словам, во время ливней коллекторы затапливает практически на два метра вверх. А, учитывая, что за сезон туда приплывает различный мусор, ветки и песок, сейчас там опаснее всего, предупреждает Иван.

В водостоках со временем копятся заторы, говорит он. Постепенно их прорывает, и тонны воды устремляются вперед.

Ранее 5-tv.ru писал, как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией.