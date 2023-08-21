Социальный контакт: в России появились государственные соседские чаты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Сервис доступен для проверенных собственников в приложении «Госуслуги. Дом».

В России появились государственные соседские чаты. Как пишут «Известия», их запустили Минстрой и Минцифры на платформе «VK Мессенджер».

Протестировать новый сервис могут жители восьми регионов, среди которых — Петербург, Архангельская, Калужская, а еще — ряд уральских и сибирских областей.

В чате можно обсудить любые вопросы о доме, проводить опросы, а еще общаться с управляющей компанией. Так коммунальщикам будет сложнее уйти от вопросов жителей — ведь обычная переписка не имеет юридической силы. Сервис доступен для проверенных собственников в приложении «Госуслуги. Дом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы ответят за порчу общего имущества в многоквартирных домах. Уже с этой осени можно будет выставить счет конкретным нарушителям.