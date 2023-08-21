Легендарные показатели: Трамп назвал причину отказа от участия в дебатах

Трамп сообщил об отказе от участия в предвыборных дебатах

Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru

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Чем политик мотивировал данное решение?

Дональд Трамп не будет участвовать в предвыборных дебатах от республиканцев. Они, как отмечается, пройдут в США 23 августа.

Свой отказ бывший лидер Штатов объяснил тем, что опрос американского телеканала CBS показал его лидерство — причем с «легендарными» показателями. Трамп также добавил, что жители США и так знают, что срок его президентства был успешным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп раскрыл реальную правду об обстановке в США. По его мнению, Штаты катятся в ад из-за резкого ослабления доллара.

Он уточнил, что власть в стране есть, но она ослабеет на фоне падения американской валюты. Кроме того, Трамп обратил внимание на ужасное состояние аэропортов и дорог в стране.