После потопа: Приморье возвращается в жизни после «Хануна»

Спад воды зафиксировали на большинстве рек в Приморье

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жителям доставляют продукты, питьевую воду, медикаменты.

Приморье приходит в себя после тайфуна «Ханун». Почти две недели регион провел в экстремальных условиях.

Сейчас на большинстве рек наблюдается спад воды. Восстановлены дороги ко всем населенным пунктам.

В пострадавших районах работают более тысячи спасателей — они откачивают воду из подвалов и просушивают дома. Подтопленными остаются около 50 зданий, всего их было свыше пяти тысяч.

Жителям доставляют продукты, питьевую воду, медикаменты. Напомним, ранее в Приморье за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков.

Большинство рек на западе края вышли из берегов. Около 70 населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный шторм «Хилари» обрушился на западную часть США.