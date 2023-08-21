«Порог принятия пройден»: почему Натали вышла на сцену почти сразу после смерти мужа

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ВКонтакте / Александр Кичаев / alex_kichaev; 5-tv.ru

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Недавно похоронившая мужа певица вышла на сцену в дерзком мини и удивила публику, ведь на убитую горем вдову артистка совсем не похожа.

Певица Натали, недавно потерявшая мужа, могла быть заранее морально готова к его смерти. Так психолог Александр Кичаев прокомментировал 5-tv.ru недавний выход артистки на сцену: не дождавшись даже 40 дней после смерти любимого, она появилась перед зрителями в дерзком мини.

«Нужно понимать, сколько времени он был в предсмертном состоянии. То есть, бывает, если человек годами смертельно болен, и все знают, что он скоро уйдет, то тут порог принятия перешагивается», — объяснил эксперт.

Тело 53-летнего мужа певицы нашли на козырьке подъезда 23-этажного дома, в котором он проживал. Никто не видел, что с ним случилось, не нашлось ни одного свидетеля. Известно, что мужчина с 2021 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере, страдая ментальным расстройством.

Натали была замужем за избранником почти 32 года. Именно он помог ей стать известной певицей, поверил в ее талант и до последнего поддерживал. И сейчас, предполагает психолог, артистка продолжает делать любимое дело, которое имеет свои правила и установки.

«В искусстве, особенно в театре, есть правило, что, если тебе нужно выходить на сцену, неважно, болен ты или у тебя кто-то умер, ты должен выйти, и зрители не должны ничего чувствовать. Они должны быть довольны», — отметил Кичаев.

Если два этих фактора совместить, то можно объяснить и выход на сцену в мини, и концерты до наступления 40 дней со смерти мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Натали посвятила трогательный пост умершему супругу.