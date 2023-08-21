В Харьковской области сообщили об активных боевых действиях у Синьковки

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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В районе населенного пункта фиксировались активные бои.

Возле населенного пункта Синьковка на купянском направлении идут активные боевые действия, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже покинули позиции. Об этом РИА Новости сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — уточнил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери киевского режима за сутки на запорожском направлении составили до 133 боевиков.