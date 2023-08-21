Выйти на новый уровень: как научить ребенка спокойно воспринимать критику

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

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Как избавиться от лжи и манипуляций в отношениях с детьми?

Хорошему родителю важно быть для ребенка не только авторитетным взрослым, но еще и понимающим другом, с которым тот может быть честным и открытым. Чтобы отпрыск доверял вам, важно не врать и не манипулировать им — тогда он будет открыт к конструктивным разговорам.

Важно помнить о различиях между взрослыми и детьми, пишет ведущая тренингов по саморазвитию Перукуа для издания dni.ru. Дети не настолько хорошо, как взрослые, устанавливают причинно-следственные связи, поэтому важно помочь им в этом.

Не нужно воспринимать ребенка, исходя из своего опыта и знаний. Для лучшего взаимопонимания взрослому необходимо доступно донести их до наследника.

Каждый раз критиковать ребенка — плохая идея, следует научить его тому, что ему будет важно знать. В общении с детьми нельзя использовать упреки и претензии.

Ребенку стоит объяснить, как та или иная ситуация повлияет на его будущее, а не отчитывать за сиюминутную оплошность. Вместо того, чтобы ругать ребенка за плохие оценки, лучше рассказать ему о последствиях, которые ждут в жизни тех, кто плохо учится.

Чтобы ребенку было проще воспринимать ваш рассказ, можно представить его в формате сказки или истории. Для правильного понимания морали истории необходимо показать ребенку как негативные стороны ситуации, так и позитивные.

Чтобы ребенок осознаннее воспринимал ваши разговоры с ним, можно задать ему несколько вопросов: «Как это можно было сделать иначе, чтобы получить желаемый результат?», «Что будет, если продолжать делать так, как сейчас?», «Что будет, если начать делать по-другому?».

Такой осознанный подход к разговорам с детьми выведет ваши отношения на дружеский и доверительный уровень. Это также научит ребенка самостоятельно справляться с возникающими на его пути трудностями.

Ранее 5-tv.ru писал, почему дети не слышат, пока на них не накричат.