«Очень грамотно сделала»: как Кузин отреагировал на нового мужчину Артемовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Бывшие супруги расстались еще в 2020 году.

Женя Кузин спокойно отнесся к тому, что его бывшая супруга Саша Артемова познакомила их общую дочь со своим новым избранником. Об этом девушка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

«Я очень грамотно сделала. Вообще изначально мы с бывшим мужем договорились, что если у кого-то кто-то появляется, вторая половинка, мы сообщаем друг другу об этом, когда мы собираемся знакомить ребенка», — поделилась звезда «Дома-2»

По словам Артемовой, она соблюла все договоренности и сразу же позвонила Жене Кузину, как только решила познакомить с их общей трехлетней дочерью своего нового избранника. Как рассказывает девушка, бывший муж спокойно отреагировал на ее слова.

«Он понял, что действительно значит у меня серьезные отношения, он был не против, потому что знает, насколько я серьезно к этому вопросу отношусь», — отметила звезда «Дома-2».

Более того, Женя Кузин даже попросил Артемову позвонить ему после знакомства их общей дочери и ее нового молодого человека и рассказать, как прошла сама встреча.

Со своим 38-летним избранником Николаем Субачевым, который занимает пост руководителя дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе, звезда «Дома-2» встречается всего лишь несколько месяцев. Влюбленные впервые встретились на праздновании дня рождения Нелли Ермолаевой, с которой Саша Артемова близко дружит. Любопытно, что судьбоносное знакомство Субачева и Артемовой произошло после ее официального развода с Женей Кузиным. Бывшие супруги три года откладывали этот процесс из-за нежелания возиться с документами.

Ранее 5-tv.ru писал, как Саша Артемова познакомила дочь с новым мужчиной.